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23 июня 2017, 22:42
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Якутянин Василий Егоров вышел в финал чемпионата Европы!

Боксер из Якутии Василий ЕГОРОВ единогласным решением судей выиграл полуфинальный поединок чемпионата Европы против белоруса Евгения КОРМИЛЬЧУКА, сообщает ЯСИА.
Чемпионат проходит в эти дни в Харькове. После победы над украинцем Назаром КУРОТЧКИНЫМ соперником Василия Егорова в полуфинале стал Евгений Кормильчук.
В начале первого раунда якутский боксер попал под сильный прессинг белорусского спортсмена, но затем, оценив ситуацию, начал атаковать.
Егоров отлично двигался по рингу, соперник получил множество ударов. Во втором раунде якутянин удерживал лидерство, а в третьем все поняли, что победа достанется члену сборной России.
Отметим, Василий Егоров выиграл второй бой на чемпионате Европы единогласным решением судей. В финале 24 июня против него выступит англичанин Яфай ГАЛАЙ.

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Источник: Дьулустаан СЕРГЕЕВ, ЯСИА.
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