Якутянин Валерий Андросов сразится на первенстве мира по вольной борьбе

Уроженец Усть-Янского улуса Валерий Андросов в составе сборной России выступит на первенстве мира по вольной борьбе среди юношей.

Соревнование пройдет 2-8 июля в Хорватии. Сборная России представлена десятью ведущими атлетами. В составе команды выступит воспитанник усть-алданской школы борьбы Валерий Андросов. Его тренером является Иван Сивцев, тренировавший не одно поколение ведущих борцов Якутии.

Андросов завоевал путевку на состязание благодаря победе на первенстве России в начале июня. Тогда он с крупным счетом одолел всех своих соперников.

Сборную страны представят Павел Сагды (45 кг), Валерий Андросов (48 кг), Исраил Байтазаев (51 кг), Дзамболат Кизинов (55 кг), Шамиль Магомедов (60 кг), Иналбек Шериев (65 кг), Махмуд Магомедов (71 кг), Дмитрий Елканов (80 кг), Алик Джигкаев (92 кг), Сергей Козырев (110 кг).