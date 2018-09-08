Якутянин украл у своего приятеля телевизор, чтобы купить алкоголь

Уроженец Верхневилюйского района Якутии украл телевизор у своего приятеля и продал его за 3 тысячи рублей случайным прохожим. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МВД России по РС (Я).

«В отдел полиции обратился 38–летний местный житель с сообщением о краже. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – им оказался 40-летний ранее судимый уроженец Верхневилюйского района», — сообщили в пресс-службе.

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных хозяин дома уснул. Его приятель, воспользовавшись удобным моментом, вынес из дома телевизор «Akira», который затем сбыл. Вырученные деньги он потратил на алкоголь. Стражи порядка изъяли похищенное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.