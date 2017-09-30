Якутянин участвовал в торгах бинарными опционами, которые оказались мошенничеством

В ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился 53-летний мужчина, который сообщил о том, что неизвестное лицо путем обмана и злоупотребления доверием завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 307 000 рублей, которые с его разрешения списывал со счета на интернет-сайт «ABRCKER.RU» один из коммерческих банков, переводя их в электронные деньги, для участия в торгах бинарных опционов.

Как пояснил мужчина правоохранителям, он зарегистрировался на данном сайте с целью заработать деньги, при этом он сообщил мошенникам все свои персональные данные, включая номер счета, с которого списывались его денежные средства. Сначала сумма на его счету начала увеличиваться – когда она достигла значительного размера, мужчина захотел снять денежные средства. Он попытался связаться с представителями данного сайта, но это ему не удалось. А вскоре он обнаружил, что все деньги со счета исчезли.

Уважаемые граждане! Приводим информацию: Как не попасть в руки брокеров-мошенников:

— Будьте бдительны! Не используйте первые попавшиеся сайты по бинарным опционам, которые вам выдаст поисковик. Лучше всего работать с теми сайтами и компаниями, по которым есть положительные отзывы на форумах.

— Все сайты компаний-мошенников сделаны отвратительно. Работают очень плохо. Т.е делали такие сайты дилетанты.

— Обратите внимание. Помимо валютных пар, вы можете торговать опционами на акции известных компаний, вроде Гугл, Эппл, Самсунг и др. Известные компании выбраны специально для того чтобы заинтересовать вас с намеком, что вы сможете провести анализ бинарных опционов этих компаний. Как правило, нормальные брокеры предлагают работать как с опционами, так и совершать сделки с акциями на фондовом рынке.

— Обычно у нормальных брокеров принято знакомить новичков трейдеров и инвесторов с основными принципами торговых стратегий, конкретных примеров техник торговли, имеются обучающие материалы, в том числе видеоролики экспертов и опытных профессионалов рынка.

— Предположим, вы все-таки решили торговать. Завели деньги. Хотите купить опцион. А вам предлагают инвестировать некую сумму, т.е. сделать ставку. И вы покупаете за назначенную вами сумму некое дробное количество опционов. Но ведь должна быть и возможность продать. Если такой возможности нет — то следует быть внимательным. При этом не стоит путать ставку на падение с продажей опциона. Ставка на падение – это аналог покупки опциона Пут!

Статистика показывает, что на проектах, связанных с Бинарными опционами «обожглось» множество людей. Завораживающее новичков и не совсем понятное название «Бинарные опционы» в силу некоторых психологических особенностей вместо осторожности вызывает у многих людей необоснованное доверие. Будьте бдительны!