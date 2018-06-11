Якутянин убил босса на охоте, а затем мужчину, пытавшегося его найти

Якутянин убил работодателя на охоте, а затем мужчину, пытавшегося его найти в Анабарском районе Якутии, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

«По версии следствия, обвиняемый в октябре 2017 года приехал на заработки в Анабарский район. Вместе с работодателем он выехал в тундру на заготовку оленины. Доехав на место стоянки, он из-за возникших личных неприязненных отношений застрелил своего работодателя из карабина и спрятал труп. Затем мужчина вернулся в село Саскылах Анабарского района и рассказал супруге убитого им гражданина, о том что якобы он остался в тундре поохотиться», — сообщили в прокуратуре.

При этом жена убитого, введенная в заблуждение, попросила его вместе с еще одним мужчиной отправиться обратно за ее супругом. Однако, не доезжая до первого места происшествия, обвиняемый, испугавшись, что его попутчику станет известно об убийстве им, убил его двумя выстрелами из карабина. После этого он спрятал труп. Кроме того, мужчина после убийства тайно похитил имущество первой жертвы и незаконно носил с собой его охотничье ружье – карабин.

После утверждения обвинения уголовное дело направили в Верховный суд РС(Я) для рассмотрения по существу.