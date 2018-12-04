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4 декабря 2018, 17:00
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Якутянин стал стипендиатом великой русской балерины Галины Улановой

Фонд великой русской балерины Галины Улановой, возглавляемый Народным артистом СССР и России Владимиром Васильевым, с 2004 года осуществляет программу ежегодных стипендий талантливым учащимся и студентам профессиональных хореографических учебных заведений. Стипендиаты Фонда в настоящее время – солисты Большого, Мариинского и других театров России, а также Английского королевского балета. Ранее стипендиатами Фонда Галины Улановой из числа студентов Якутской балетной школы им. Посельских становились Венера Федотова, Ангелина Сивцева, Зоя Дансарунова.

В этом учебном году решением Правления Фонда ежегодная именная стипендия Фонда Галины Улановой присуждена студенту II курса Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских, лауреату и дипломанту всероссийских, международных конкурсов, лауреату стипендии Первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева «Знанием победишь!», стипендиату Рескома профсоюзов работников культуры РС(Я) Ивану Матвееву (класс педагога, засл.арт. РС(Я) А.Д. Попова).

 

Поздравляем Ивана, Анатолия Дмитриевича с присвоением именной стипендии! Желаем дальнейших успехов!

Источник: Пресс-центр Якутской балетной школы (колледжа) им. Посельских
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