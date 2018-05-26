Якутянин стал лучшим режиссером на международном кинофестивале

С 21 по 25 мая в столице Чувашии – городе Чебоксары прошел XI Чебоксарский международный кинофестиваль.

Впервые кинофестиваль заявил о себе в июне 2008 года, когда в Чебоксары съехались известные актеры и кинорежиссеры не только ближнего, но и дальнего зарубежья. В 2009 году решение руководства Чувашской Республики сделать Чебоксарский международный кинофестиваль традиционным было поддержано Министерством культуры Российской Федерации.

За девять лет кинофорум приобрел популярность среди киноведов, режиссеров и актеров, его посетили десятки тысяч зрителей. Участниками кинофестиваля в разные годы становились Эльдар Рязанов, Ирина Муравьева, Лидия Федосеева-Шукшина, Михаил Ефремов, Ирина Скобцева-Бондарчук, Дмитрий Астрахан, Борис Грачевский, Алексей Герман-младший, Юрий Грымов, Сергей Фетисов, Никита Высоцкий, Алексей Нилов, Семен Фурман, Григорий Гладков, Лиза Боярская, Дмитрий Харатьян, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Александр Панкратов-Черный и многие другие актеры и режиссеры из России, Казахстана, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Великобритании, Франции, Болгарии, Финляндии, Индии, США.

В 2018 году программа Фестиваля включала в себя более 100 различных мероприятий и акций: кинопоказы, творческие встречи, детские программы, круглые столы и пресс-конференции.

Из Якутии участвовал художественный фильм по роману Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» («Детство, которое мы не знали») Алексея Романова, которому и присужден приз «АННЕ» «За лучшую режиссуру» в конкурсе этнического и регионального кино. Приз вручила Председатель жюри данного конкурса Нэнси Конди из США, профессор Кафедры славистики и киноведения Питтсбургского университета.

По словам организаторов фестиваля, зрители искренне сопереживали главному герою якутского фильма, мальчику Миките, узнали о трудной жизни якута-скотовода в ходе событий революционного времени 1917 года.

Фильм «Сааскы кэм» («Детство, которое мы не знали») — Это первое, исторически достоверное кинополотно о жизни якутского народа в дореволюционное время, большая серьезная работа известного якутского режиссера Алексея Романова.

Действие фильма происходит в 1917 году в Якутии. Это история 9 летнего подростка Микиты, который растет в традиционной атмосфере своих предков, но взрослеет не по годам, так как наравне со взрослыми познает трудную жизнь якута-скотовода, где каждый прожитый день, это борьба за выживание. Мальчика ожидают новые испытания, так как события революционного, мятежного времени бурно вторгаются в традиционный уклад его семьи, нарушая сложившиеся веками ценности и образ жизни. И этот конфликт нового и старого, традиций и разрушительной силы тяжелой ношей ложатся на хрупкие плечи подростка. И перед ним встает вечная проблема выбора.

Название кинопроизведения «Детство, которое мы не знали» — имеет и символический смысл, детство –это начало реки Жизни, зная откуда начинаются ее истоки, мы знаем какой будет ход реки, а значит какая будет и наша Жизнь в будущем….

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ — продюсер, кинорежиссер, сценарист. Первый профессиональный якутский кинорежиссер, выпускник кинорежиссерского факультет ВГИК (мастерская С. Герасимова, 1987). Инициатор и один из основателей Национальной государственной кинокомпании «Сахафильм» (1992). Председатель Союза кинематографистов Республики Саха (Якутия) с 1996 года. Действительный член Российской Академии кинематографических искусств и наук «Золотой Орёл», Российской Академии киноискусств «Ника», Почетный кинематографист России, член Гильдии кинорежиссеров России, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия). С 2017 года художественный руководитель ГНК «Сахафильм».

Автор игровых и документальных фильмов: «Мааппа», «Орто дойду»/ Срединный мир», «Сновидение шамана», «Дьесегей суолунан» / «По следам Дьесегея», «Сааскы кэм» / «Детство, которое мы не знали» и др.