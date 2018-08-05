Якутянин стал бронзовым призером чемпионата России!

Якутский борец, уроженец Усть-Алданского района Ариан Тютрин (57 кг) стал бронзовым призером чемпионата России по вольной борьбе в Одинцово. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил заместитель директора радио НВК «Саха» Николай Бястинов.

«Тютрин стал трехкратным бронзовым призером чемпионатов России 2014, 2016, 2018 годов. В бронзовом финале он уже в первом периоде со счетом 10:0 досрочно сокрушил дагестанского мастера Рамиза Гамзатова, и в третий раз в карьере поднимется на пьедестал почета взрослого чемпионата страны по вольной борьбе», — сказал Бястинов.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что в Одинцово с 3 по 5 августа проходит чемпионат России по вольной борьбе, где разыгрываются путевки на чемпионат мира. Республику Саха (Якутия) под руководством главного тренера Владимира Кириллина представят 20 борцов.

Капитан сборной Виктор Рассадин (65 кг) в стартовой схватке уступил тувинскому борцу Начыну Куулар со счетом 2:6. Также Иван Ефремов и Дьулустан Булатов участвовали в утешительных схватках.

Помимо этого, на второй день чемпионата свои силы попробуют еще 11 представителей якутской школы борьбы. На ковер выйдут борцы весовых категорий 61, 70, 79, 92, 125 кг. Основное внимание будет приковано к категории 61 кг.