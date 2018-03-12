Якутянин стал абсолютным чемпионом России по северному многоборью

Итоги подводит тренер Анатолий Попов, с которым мы связались за несколько минут до вылета.

— Наша сборная завоевала двенадцать медалей различных достоинств. Это небывалый прорыв в школе якутского северного многоборья. Среди мужчин абсолютный чемпион Кубка России, лидер сборной республики Алексей Созонов был стабилен и впервые из якутян завоевал титул абсолютного чемпиона России!

В прыжках через нарты среди юниоров Петр Охлопков, прыгнув через 475 нарт, стал обладателем золотой медали. Среди юниорок первое место тоже принадлежит нашей спортсменке. Так, Лидия Тыщук перепрыгнула 281 нарт и в беге по пересечённой местности с результатом 7 мин 49 сек финишировала второй, а в общем зачете она стал четвертой.

Среди женщин Илона Винокурова в тройном прыжке с результатом 8 м 26 см стала третьей, в прыжках через нарты прыгнув 320 нарт стала второй, а в метании аркана на хорей – третьей, и, в общем зачете занимает четвертое место. В беге по пересеченной местности на 2 км Алена Луковцева с результатом 7 мин 35 сек стала первой.

По метанию топора на дальность с результатом 109 м Анастасия Нюкканова улучшила рекорд республики и завоевала серебряную медаль. Также в ее активе бронза по тройному прыжку – 7 м 88 см.

Норматив мастера спорта России выполнили шесть спортсменов. Это Илона Винокурова, Лидия Тыщук, Анастасия Нюкканова, Мичил Лазарев, Петр Охлопков и Айтал Аммосов.

В командном зачете мы обошли такие сильные команды, как Красноярский край и Ямало-Ненецкий округ и стали вторыми после Ханты-Мансийска, от которого отстали всего на 11 очков.

Сейчас вылетаем в родную Якутию и с корабля на бал сразу направляемся в Мегино-Кангаласский улус на чемпионат республики по северному многоборью.