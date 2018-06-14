Якутянин сделал приятеля наркокурьером поневоле

Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Б по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, перевозка, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Установлено, что Б., в августе 2016 года на заброшенном дачном участке собрал дикорастущие кусты конопли, после чего находясь у себя дома и узнав в социальной сети Интернет рецепт приготовления наркотического средства – гашиш, незаконного его изготовил.

После указанных действий подсудимый часть наркотического вещества употребил путем курения, оставшуюся часть общим весом более 43гр., относящуюся к крупному размеру, незаконного хранил у себя дома, после чего перевез в г. Мирный, спрятав в кроссовки, которые в последующем оставил в гараже у своего знакомого.

В апреле 2018 года Б. попросил своего знакомого, неосведомленного о преступных намерениях подсудимого, отправить из Мирного пакет с вещами, среди которых находились кроссовки с наркотических веществом, который впоследствии был обнаружен и изъят сотрудниками ГНК ОМВД России по Ленскому району.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд приговорил Б. к лишению свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 2 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.