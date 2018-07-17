Якутянин пырнул ножом брата и угрожал убийством матери

Ранее судимый уроженец поселка Белая Гора Абыйского района Якутии приговорен Усть-Янским районным судом к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за нападение на брата и угрозу убийством матери, передает телеканал «Якутия 24».

Преступление мужчина совершил в мае 2017 года, в квартире бывшей сожительницы, во время ссоры. В квартире также находился двоюродный брат дебошира, заступившийся за женщину и не ожидавший, что родственник перейдет от слов к делу и ударит его ножом — в живот, затем в плечо и бедро. Забежав в соседний дом, потерпевший попросил вызвать скорую помощь и упал на пол.

«Преступник на этом не успокоился, а вмешавшиеся в ссору соседи чуть не стали его очередными жертвами — мужчина рубил входную дверь их квартиры ледорубом, угрожал убийством и поджогом», — сообщили в суде.

В декабре того же года нерадивый сын угрожал убить и свою мать. Испугавшись, женщина убежала к родственникам.

Решение обратиться в полицию далось ей нелегко, но все-таки женщина написала заявление. Позднее она отказалась от своих показаний, и в суде оправдывала сына. Так же, как и пострадавший брат, который сначала дал показания о том, что он сам нанес себе «порезы», так как не хотел, чтобы его родственник попал в тюрьму. Только после того как мужчину предупредили об ответственности за дачу ложных показаний, он рассказал, как все было на самом деле, пояснив, что претензий к брату не имеет.

В суде обвиняемый вину не признал, сообщив, что его все оговаривают. Частично признал он лишь факт угрозы соседям. После вынесения приговора и осужденный, и его мать написали апелляционные жалобы на решение суда, однако Верховным судом РС (Я) приговор оставлен без изменения.