Якутянин пришел в суд подшофе

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» на Федеральную службу судебных приставов возложена задача по обеспечению установленного порядка деятельности судов Российской Федерации.
Судебные приставы по ОУПДС Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) обеспечивают безопасность судей и участников судебных процессов, осуществляют исполнение постановлений о приводе лиц, уклоняющихся от неявки в суд, поддерживают общественный порядок в судебных помещениях, предупреждают и пресекают преступления и правонарушения, выявляют нарушителей и задерживают их с последующей передачей сотрудникам полиции.
На прошлой неделе в селе Намцы состоялось судебное заседание, на котором рассматривались материалы об административном правонарушении в отношении 30-летнего гр. Б., нарушившего правила поведения в суде (ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ – «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила»).
Мировой суд установил, что ранее гражданин был приглашен на судебное заседание по уголовному делу в качестве участника. Однако мужчина явился на суд в нетрезвом виде, нарушил установленный порядок судебного заседания. Судебный пристав по ОУПДС Намского РОСП Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) потребовал от него соблюдения правил дисциплины, установленных в суде.
По словам правонарушителя, накануне перед судом он распивал спиртные напитки. Свою вину в содеянном признал. У него истребовано объяснение, проведено медицинское освидетельствование на наличие степени опьянения.
Суд при назначении административного наказания принял во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности правонарушителя. Признание вины суд отнес к обстоятельствам, смягчающих административную ответственность.
Мировой суд постановил: гр. Б. признать виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ, наложить административный штраф в размере 500 рублей.
В свою очередь, должнику необходимо исполнить требование суда и своевременно погасить наложенный штраф.
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