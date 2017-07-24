Якутянин принимает участие в конкурсе «Лучший гид России»

Русское географическое общество объявило конкурс, участвовать в котором могут как профессиональные экскурсоводы, так и любители. Видеозаявки принимают до 31 июля.

«Лучший гид России» — так называется конкурс, который проводит Русское географическое общество. Участвовать в нем могут как профессиональные экскурсоводы, так и любители, и взрослые, и дети. Есть отдельные номинации для экскурсий по городам, музеям и природным достопримечательностям России, а также номинация для юных гидов до 18 лет.

Главное — рассказывать о любимом городе, удивительной картине, необычном музее, таинственнной пещере так, чтобы всем тут же захотелось приехать и все это своими глазами увидеть.

Собственно, уже сейчас на сайте конкурса можно увидеть больше 500 видео со всей России — это заявки от участников. Казань и Нижний Новгород, РостовВеликий и Кунгур, Архангельск и Якутск, Анапа и Москва… Есть профессиональные видео с дронами и таймлэпсами, где гиды привычно работают на камеру. Есть любительские, снятые мобильными телефонами.

Все они хороши тем, что это не парадно-рекламные туристические ролики, а реальные, живые. Сняты в разную погоду. Видно, как города, кремли, реки выглядят не только при ярком солнце и после генеральной уборки, а в дождь и слякоть, там машины ездят, люди ходят. В общем, та самая картинка, которую увидят туристы, приехав в этот город. А потому смотреть видео очень любопытно.

Николай Кирьянов из Якутска — ведущий методист Музея археологии и этнографии Якутии. Мамонта с реки Лены показывает, о древнем якутском календаре рассказывает, объясняет, чем уникальны наскальные рисунки бронзового века, найденные в пещерах центральной Якутии. Ну когда еще вы до Якутска доберетесь, а тем более до пещер? Пока и видео можно посмотреть.

Это лишь примеры, остальное сами смотрите. Заявки от участников, кстати, еще принимаются — до 31 июля. Пятеро победителей станут героями передач телеканала «Моя планета» и радио «Маяк».