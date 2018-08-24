Якутянин пожаловался в прокуратуру на ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Прокуратура Аллаиховского района в ходе рассмотрения обращения гражданина Н. выявила факт невыплаты ему Аллаиховским филиалом ГУП «ЖКХ РС(Я)» окончательного расчета при увольнении.

Статья 236 Трудового кодекса РФ предусматривает материальную ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы. Так, при нарушении работодателем установленного срока выплат при увольнении, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры Аллаиховского района об устранении нарушений трудового законодательства, внесенного в адрес руководителя Аллаиховского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)», имеющаяся перед работником задолженность погашена в полном объеме, в том числе ему выплачена вышеуказанная денежная компенсация.