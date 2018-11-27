Якутянин поплатился сотовым телефоном за угрозу разоблачения в соцсети

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД «Якутское» обратился житель г.Якутск. Заявитель сообщил, что неизвестные похитили его сотовый телефон. Материальный ущерб составил 17 000 рублей.

Предварительно установлено, что потерпевший выходил из подъезда своего дома и встретил на первом этаже двух незнакомых пьяных мужчин, которых он попытался выгнать, потому что они не проживали в этом доме. У них завязалась словесная перепалка. Во время ссоры потерпевший начал снимать происходящее на смартфон, предупредив нетрезвых людей, что отправит видео в популярный паблик в социальных сетях. Разозлившись, подозреваемые похитили у него сотовый, удалили все видеозаписи и скрылись вместе с телефоном. Потерпевший сразу же побежал в общественное заведение, откуда и позвонил в полицию.

Сообщение сразу же было передано всем наружным службам. По «горячим следам» сотрудники ГАИ задержали злоумышленников. Ими оказались 31-летний и 35-летние уроженцы Кобяйского района.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.