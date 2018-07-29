Якутянин получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале

Сардана Саввина: Поздравляем нашего Эдуарда Новикова с призом за Лучшую режиссерскую работу на российском кинофестивале «Хрустальный источникъ», г.Ессентуки!

Теперь у «Тойон кыыл» есть кавказский орел! Поздравляем нашего Эдуарда Новикова с призом за Лучшую режиссерскую работу на российском кинофестивале «Хрустальный источник», г.Ессентуки! Теперь у «Тойон кыыл» есть кавказский орел!😊👌🏻 Опубликовано Сарданой Саввиной Суббота, 28 июля 2018 г. Источник: https://www.facebook.com/sardana.savvina/posts/2088861107805449

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82