Якутянин получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале

Сардана Саввина: Поздравляем нашего Эдуарда Новикова с призом за Лучшую режиссерскую работу на российском кинофестивале «Хрустальный источникъ», г.Ессентуки!
Теперь у «Тойон кыыл» есть кавказский орел!
Поздравляем нашего Эдуарда Новикова с призом за Лучшую режиссерскую работу на российском кинофестивале «Хрустальный источник», г.Ессентуки! Теперь у «Тойон кыыл» есть кавказский орел!😊👌🏻
Опубликовано Сарданой Саввиной Суббота, 28 июля 2018 г.
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