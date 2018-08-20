Якутянин получил престижную работу

В результате строго конкурсного отбора Петр ПОПОВ, солист ансамбля «Норд Саунд» принят первым фаготистом в оркестр знаменитого Михайловского театра Санкт-Петербурга. К слову сказать, он супруг очаровательной ведущей концертов и светских мероприятий Анны ПОПОВОЙ-БАСНАЕВОЙ.



В этом же оркестре работает первым валторнистом-солистом якутянин Александр ПЕТРОВ.

Оба выпускники Высшей школы музыки, ученики выдающегося музыканта, профессора ВШМ РС(Я), заслуженного артиста РС(Я) Александра Эдуардовича КУЗЬМИНА, сообщает композитор и продюсер Валерий ШАДРИН.