Якутянин получил 17 лет за двойное убийство во время застолья

Прокуратура Республики Саха (Якутия) поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Намского района. Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В суде установлено, что в конце июля 2016 года в ходе распития спиртных напитков, между подсудимым и его другом произошла ссора на почве физиологического недостатка у подсудимого в виде низкого роста, в результате которой, последний взяв охотничье ружье 12 калибра марки «ИЖ-58М», произвел поочередно выстрелы в сторону участников застолья, в результате чего потерпевшие И. и А. скончались на месте происшествия.

По результатам рассмотрения уголовного дела, приговором Верховного суда Республики Саха (Якутия) мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.