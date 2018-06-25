Якутянин поднимет в ООН проблемы Якутска: вода, мерзлота, химзавод

Организация Объединенных Наций опубликовала письменное обращение и одобрила устное выступление руководителя общественной организации «Якутия – Наше Мнение» Степана ПЕТРОВА на этапе заседаний высокого уровня экономического и социального совета в центральной штаб-квартире ООН, который пройдет с 16 по 19 июля 2018 года в Нью-Йорке, США. Об этом ньюсмейкер сам сообщает СМИ.

На официальном сайте ООН опубликовано постановление экономического и социального совета ООН об утверждении списка устных докладчиков по пункту 5 повестки дня на 6 официальных языках ООН. Со всего мира одобрено выступление 8-ми неправительственных организаций, среди которых общественная организация «Якутия – Наше Мнение». Докладчиком выступит руководитель организации Степан Петров.

Обращение издано на трех официальных языках ООН (английский, французский, испанский) для ознакомления участников сессии и учета при принятии итоговых решений ООН. Ранее обращения публиковались на всех шести официальных языках ООН, то есть, кроме представленных языков, дополнительно на русском, китайском и арабском языках. Однако, после оптимизации перевод осуществляется только на три рабочих языка.

Тема основной сессии Экономического и Социального Совета ООН в 2018 году: «От глобального к локальному: поддержка устойчивых обществ в городских и сельских поселениях».

С учетом темы сессии и рассматриваемых целей устойчивого развития, докладчик актуализировал три проблемы столицы Якутии.

1)Отсутствие чистой питьевой воды;

2)Возможность катастрофического обрушения зданий ввиду таяния вечной мерзлоты;

3)Возможность строительства на реке Лена возле города Якутска экологически опасных производств без учета позиции населения.