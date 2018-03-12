Якутянин побывал на Всероссийском форуме рабочей молодежи

С 3 по 7 марта 2018 г. в г. Нижний Тагил прошел VI Всероссийский форум рабочей молодежи. Александр Васильев, представитель Якутского финансово – экономического колледжа им. И.И. Фадеева делится своими впечатлениями о форуме:

— Место проведения этого мероприятия как нельзя лучше подходило для форума именно рабочей молодежи. Все происходило на территории «Уралвагонзавода», это рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, действующий в оборонной промышленности и производящий как танки, так и железнодорожную технику.

Образовательная программа была насыщенной, мы получали новые знания и интересную информацию с 9 утра до 23 вечера. И она включала в себя и работу по площадкам, и научно – практические конференции. Треки площадок касались проектного мышления, профессиональной подготовки и профориентации, наставничества, рабочего места, городской среды, социальных инициатив. Спикеры читали лекции, специалисты Агентства стратегических инициатив проводили игры, тренинги. Хочу отметить, что не смотря на то, что все мероприятия носили образовательный характер, это был диалог на равных, предполагающий свободное общение.

На форуме я познакомился с очень интересными людьми, среди них особо запомнился Дмитрий из Челябинска – работник завода, участник форума. Очень понравилось мне его мнение о том, что профориентацией должны заниматься предприятия в большей степени, чем учебные заведения. «Уралвагонзавод», например, проводит профориентационную работу со школьниками: проводит экскурсии, знакомит с рабочими специальностями, задействованными на производстве и предлагает перечень учебных заведений, где можно овладеть этими специальностями.

Также продуктивной мне показалась встреча со сборной World Skills России. На этой встрече затронули вопрос о внедрении Skills – паспорта вместо диплома об образовании, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами World Skills Россия. Крупнейшие компании России, такие как ПАО «Русгидро» и Государственная корпорация «Росатом» уже приравняли такой документ к диплому об образовании.

Форум посетил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, его обращение к рабочей молодежи было посвящено значимости цифровой экономики, необходимости получения новых навыков в соответствии с требованием времени, престижу рабочих профессий.

Я благодарю директора Якутского финансово-экономического колледжа им. И.И. Фадеева Викторию Александровну Захарову за предоставленную возможность посетить форум и передаю привет и большое спасибо сотрудникам с АЛРОСА Алене Пархоменко и Вадиму Красюк, сотрудникам Якутскэнерго Александру Сапожникову, Денису Алипенко и Александре Перфильевой за сотрудничество в составе делегации от Республики Саха (Якутия).