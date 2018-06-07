Якутянин Петр Погодаев исполнил песни Виктора Цоя в фильме «Лето»

Уроженец села Тополиное Томпонского района Петр Погодаев записал восемь песен из альбома Виктора Цоя специально для фильма «Лето», который рассказывает о творческом пути советского рокера.

Петр Погодаев родом из села Тополиное Томпонского района. Создатели фильма заметили его видеоролики на YouTube, где он исполняет песни Виктора Цоя очень похожим на певца голосом. Якутянина пригласил ассистент Кирилла Серебренникова. Так якутянин оказался в Москве, где записал восемь песен из первого альбома рок-артиста.

«Впервые услышал его песню «Звезда по имени Солнце» в 14 лет. Я просто влюбился в этот голос и подумал, что хочу петь как Цой. Научился играть на гитаре и стал выступать на концертах. У Цоя нет плохих песен, они все мне нравятся», – прокомментировал Петр сайту ulus.media.

Мировая премьера картины режиссера Кирилла Серебрякова состоялась на Каннском кинофестивале, где он получил награду за лучший саундтрек. Предпоказ фильма состоялся в Москве. Отметим, что автор фильма, режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» находится под домашним арестом по делу о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия».

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок.

В российский прокат «Лето» выйдет 7 июня.