Якутянин осужден за нападение на сотрудника полиции в поезде в Забайкалье

В Забайкальском крае осужден житель Республики Саха (Якутия), применивший в пассажирском поезде насилие в отношении сотрудника транспортной полиции и оскорбивший его.

Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Могочинским районным судом Забайкальского края рассмотрено с участием государственного обвинителя Могочинской транспортной прокуратуры уголовное дело в отношении жителя г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) Олега Ярулина.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как установлено в суде, 28 февраля 2018 года Ярулин, следовавший в пассажирском поезде № 77 сообщением «Нерюнгри-Хабаровск» на вахтовую работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в вагоне поезда, выражался нецензурной бранью, то есть, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство.

При составлении сотрудником транспортным полиции по этому поводу протокола об административном правонарушении Ярулин начал публично оскорблять его, а затем ударил ногой по телу. После этого он был снят с поезда и за совершение вышеуказанного административного правонарушения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 700 рублей.

За совершение указанных преступлений суд назначил Ярулину наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.