Якутянин оставил в банкомате 60 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району по факту кражи денежных средств в размере 60 000 рублей обратился житель г. Мирный. По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан 31-летний местный житель.

Установлено, что незадолго до инцидента потерпевший решил снять в банкомате денежные средства. Он сделал запрос на выдачу наличных. Однако при выполнении операции банкомат завис. Подумав, что он сломался, мужчина забрал карту и ушел, так и не заметив, что банкомат выдал средства. Оставленные в лотке терминала купюры заметил подозреваемый. Улучив удобный момент, действуя из своих корыстных побуждений, он похитил деньги и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по п «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.