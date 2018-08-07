Якутянин Максим Афонин прошел в финал чемпионата Европы

В Берлине завершился первый соревновательный день 24-го чемпионата Европы по легкой атлетике.

В толкании ядра Александр Лесной и Максим Афонин пробились в финал с четвертым и пятым результатами соответственно. Лесной напрямую выполнил квалификационной норматив — 20.47 (норматив 20.40), а воспитанник Николая Колодко победил в своей группе с результатом 20.33 и этого вполне хватило для финала. Лучший результат в квалификации показал трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель мировых первенств Давид Шторль из Германии. Стипе Жунич из Хорватии показал второй результат — 20.61, а лидер европейского сезона поляк Михай Харатик — третий — 20.59. Отметим, что квалификация в толкании ядра проходила не на стадионе, а на одной из площадей Берлина, где будут чествовать и многих медалистов европейского первенства.

Сегодня в 20:33 по московскому времени в Александр Лесной и Максим Афонин продолжат борьбу за медали. Полная трансляция соревнований — на телеканале Евроспорт.

Российские легкоатлеты на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, выступают под нейтральным флагом из-за временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.