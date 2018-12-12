Якутянин купил в интернете мифический снегоход

Житель Нерюнгри обратился в полицию. Он пояснил, что нашел на сайте объявление о продаже снегохода «Ямаха» в г. Чебоксары, связался с продавцом, который отправил ему видео демонстрирующее состояние транспорта.

Мужчину всё устроило, и они договорились о сделке «купли-продажи». Затем продавец сообщил, что заказал доставку товара через транспортную компанию. Заявитель позвонил в указанную транспортную компанию, где ему подтвердили, что снегоход готовится к отправке. Вечером продавец отправил видеоотчет о том, что снегоход точно загружен на доставку. Тогда покупатель перевел оплату за покупку. На следующий день он попытался связаться с лже-продавцом, но его номер уже был недоступен. Через два дня он позвонил в транспортную компанию, где ему сообщили, что доставка отменена из-за того, что оплата не поступила. Менеджер компании дала ему номер отправителя, но он не совпадал с телефоном продавца, с которым мужчина ранее общался. Тогда потерпевший понял, что стал очередной жертвой мошенников и обратился в полицию.

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