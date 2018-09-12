Якутянин, который отправился в Москву пешком, вернулся домой

Якутянин Александр Габышев, который намеревался пешком добраться из Якутска в Москву, сегодня вернулся в Якутск на попутной машине. Об этом сообщает один из популярных пабликов в инстаграме.

Накануне его верного друга, овчарку по имени Рекс сбила машина недалеко от города Алдан. У животного были серьезные переломы. Путешественник не смог дальше идти без собаки и решил позаботиться о своем четвероногом друге.

Напомним, в день путешественник планировал проходить по 5-6 километров, а ночевал он в разборной уране, которая всегда была с собой.

Александр называет себя паломником, человеком, почитающим несколько верований коренных народов Крайнего Севера. Религией он заинтересовался восемь лет назад. Тогда у него возникла идея отправиться в пеший поход до Москвы, распространять, «популяризировать» северные верования.