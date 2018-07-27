Якутянин контрабандой вез в Монголию алмазы на миллион рублей

Житель Якутии пытался перевезти в Монголию 184 алмаза стоимостью более одного миллиона рублей, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, отметив, что мужчину задержали в республике Бурятия.

«По версии следствия, 5 июля 2018 года около 1 часа ночи в республике Бурятия на международном (пограничном) пункте пропуска «Кяхта» в ходе проведения таможенного контроля в автомобиле жителя Якутии следующего в Монголию, в багаже обнаружены драгоценные камни (алмазы) в количестве 184 штук общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей, которые он незаконно, без декларирования, пытался переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 (контрабанда).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.