Якутянин Александр Клуген показал класс на олимпийских трассах в США

30 января в США на олимпийских лыжных трассах 2002 года в Солдатском овраге Solder Hollow (Парк Сити, штат Юта), прошли спринтерские состязания классическим стилем.

Александр КЛУГЕН в квалификации занял 21 место и попал в первый полуфинал соревнований, в котором финишировал третьим. Александр не стал испытывать удачу, и спринт взял с места в карьер, вырвался одним из первых, в середине дистанции другие соперники резко прибавили темп, Клуген предпринял попытку уйти от своих соперников и как бывает в спринтах, все решается на финишной прямой. Первым на стадион спустился наш спортсмен, но, к сожалению, на финишной прямой в один миг его опередили финский и норвежский спортсмены. И, к нашему сожалению, первый полуфинал был быстрее, чем второй полуфинал.

Таким образом, Александр Клуген показал лучший результат среди россиян. Попадет ли он в эстафетную команду решит тренерский штат. Напоминаем, что эстафетная гонка пройдет 5 февраля. Из первого полуфинала в финал вошли 4 спортсмена со второго только два спортсмена. И в итоговом протоколе Александр Клуген занял почетное 7 место.