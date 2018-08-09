Якутяне жгут! Музыкальный видеопривет из армии

Владимира и Василия Климовских из группы «Хатан» Верхневилюйского района знает вся Якутия. А после музыкального проекта канала НТВ «Ты супер» они стали известны и в России. Брат рок-певцов Дмитрий также увлекается музыкой. Он отправил из армии музыкальное видеоприветствие.

У Владимира и Василия есть старший брат Дмитрий. Он тоже увлечен музыкой. На днях он отправил из армии музыкальное видео. Вместе с Вадимом Курчатовым, который служит в соседней роте, он исполнил якутскую песню в современной аранжировке. Вадим поет, а Дмитрий сопровождает его музыкально.

Дмитрий до службы в армии три года учился в Хандыгском горно-геологическом техникуме Томпонского района по специальности «Геодезист». В мае этого года был призван в армию. Сейчас Дмитрий служит в мотострелковых войсках в поселке Князе-Болконское Хабаровского края. Говорит, что служба идет хорошо.