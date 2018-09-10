Якутяне завоевали «золото» и «бронзу» на Всемирных играх кочевников

8 сентября, в заключительный соревновательный день III Всемирных игр кочевников, проходящих в Кыргызстане, наши спортсмены по национальным настольным играм завоевали медали.

Так, бронзовую медаль в африканской игре «овари», завоевали Оля Коротких и Дарина Потапова. В турнире по «асык ату» и «асык каршу», которая провела делегация из Монголии, в игре по «асык каршу» Оля Коротких завоевала первое место, Дарина Потапова второе, и еще один представитель нашей республики, Алексей Устинов завоевал третье место. Также, Алексей Устинов завоевал золотую медаль в игре «асык ату», так что пополнил копилку сборной еще одной золотой медалью.

Поздравляем наших спортсменов с успешными выступлениями на III ВИК, и надеемся, что в 2020 году, уже на IV ВИК в Турции, они порадуют нас россыпью золотых медалей.