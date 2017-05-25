Успех якутян на чемпионате России по легкой атлетике ПОДА

С 19-24 мая в г. Смоленске прошел чемпионат России по лёгкой атлетике лиц с ПОДА. В спортивном мероприятии приняли участие 347 лучших атлетов из 37 регионов России.

В итоге упорной и сильной конкуренции наши легкоатлеты показали высокие результаты.

Рустам КУТЛИАХМЕТОВ (Нерюнгринский район) стал первым, кто принес золотую медаль в копилку нашей республики, став чемпионом России по легкой атлетике по метанию копья.

Александр ПАРНИКОВ (Намский улус) стал серебряным призёром чемпионата России (метание копья).

Леонид ДУШКЕВИЧ (Тааттинский улус), впервые приняв участие в чемпионате страны, стал бронзовым призером в дистанции 1500 м.

Также бронзовыми призерами в толкании ядра стали Александр ЕЛИСЕЕВ из г. Олёкминска и Максим ХОРЕВ из г. Якутска.