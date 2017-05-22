Якутяне завоевали 5 медалей на V национальном чемпионате профмастерства WorldSkills Russia

Сборная Якутии завоевала пять медалей, в том числе две золотые, на V Национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia, который завершился 19 мая в Краснодаре. По прилету в Якутск участники соревнования рассказали ЯСИА о том, с какими сложностями они столкнулись во время выполнения модулей.

Республика в этом году была представлена небывалым до этого количеством участников – 45 человек, в том числе 21 конкурсант, 21 эксперт-компатриот, 3 тим-лидера. Якутяне приняли участие в 21 компетенции: «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Ювелирное дело», «Сантехнические работы» и др.

По итогам соревнования сборная заняла 10 место в командном зачете, завоевав 5 медалей — 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую. Мастерство студентов колледжей и техникумов растет, в прошлом году они были двенадцатыми, в 2015 – девятнадцатыми.

Лидерами чемпионата в очередной раз стали команды Москвы и Республики Татарстан. Третье место в рейтинге впервые заняли ребята из Краснодарского края.

На высоком уровне Якутию представили студент Физико-технического института СВФУ Андрей Тихонов (1 место в компетенции «Реверсивный инжиниринг»), студент Регионального технического колледжа Мирного Владислав Внуков (2 место в компетенции «Сварочные технологии»), студентка Якутского промышленного техникума Алина Григорьева (3 место в компетенции «Огранка ювелирных вставок»).

Студент Якутского промышленного техникума Егор Фёдоров, занявший второе место в компетенции «Ювелирное дело», подчеркнул, что главная сложность для него заключалась в пайке изделия — подвески с кастами. «Мне помогло то, что была четкая цель — занять первое место. Мог бы лучше выполнить задание, но волнение чуть подвело. Мешало, что во время работы рядом сотнями ходили дети», — добавил призер.

Студентка второго курса Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации Дайаана Дьяконова заняла первое место в компетенции «Ресторанный сервис». Благодаря тому, что она набрала высокое количество баллов, во внеконкурсной программе ей удалось завоевать золотую медаль Евразии.

«Если эксперты видят, что ты постоянно улыбаешься и получаешь удовольствие от работы, то баллы будут намного выше, даже по сравнению с тем, кто делает все очень четко и красиво, но без души», — сказала золотая медалистка.

Она отметила, что столь высокая оценка способностей вызвала у нее шок: «Не могла поверить, что заняла первое место. Я даже упала на сцене от волнения».

Студентка первого курса Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации Анна Артемьева не вошла в список призеров, но, тем не менее, отлично проявила себя в компетенции «Кондитерское дело».

«Очень тяжело проходила адаптация — чужая площадка, смена часовых поясов, незнакомое оборудование. Я хорошо проявила себя в модуле по карамельной композиции, однако птифуры у меня не получились. Чувствовалась конкуренция, но общались с ребятами нормально», — сообщила она.

С 16 по 18 мая в соревнованиях по 109 компетенциям приняли участие более 1300 студентов колледжей, техникумов и школьников. Работу начинающих специалистов оценивали более 1600 экспертов. В рейтинг медального зачета по итогам чемпионата вышли команды 51 региона. В 2017 году впервые в России на площадке Национального чемпионата собрались представители всех 85 регионов: участники деловой программы, эксперты, конкурсанты и гости.

Отметим, что наряду с V Национальным чемпионатом WorldSkills в Краснодаре состоялся III Национальный чемпионат JuniorSkills. Школьники из Якутии стали бронзовыми призерами в компетенциях «Аэрокосмическая инженерия», «Мультимедийная журналистика» и «Лабораторный химический анализ». Помимо этого они получили сертификаты в компетенциях «Кулинарное дело» и «Кровельные работы по металлу».