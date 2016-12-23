Якутяне выбрали обладателей премии «Народное признание»

В Окружной администрации города Якутска состоялась церемония вручения наград городской общественной премии «Народное признание» в области образования и здравоохранения, приуроченной к уходящему Году труда в столице.

Премия, инициированная общественником Семеном Посельским, прошла впервые при поддержке Окружной администрации, Министерства здравоохранения РС (Я) и Министерства образования и науки РС (Я).

На присуждение награды было выдвинуто 62 человека, среди них 36 работников образования и 26 — здравоохранения. Победителей выбрали с помощью народного голосования на сайте и мобильном приложении Zooma, в котором приняли участие свыше 320 тысяч человек.

Обладателей номинации и участников конкурса поздравили начальник Департамента по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям Окружной администрации Руслан Тимофеев, заместитель руководителя отдела по управлению государственной службы, кадровой и правовой работы Министерства образования и науки РС (Я) Гаврил Мыреев, заместитель руководителя Управления здравоохранения города Якутска Артур Протодьяконов и сам инициатор проекта Семен Посельский.

В области медицины победителем в номинации «Верность профессии» победителем стал врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Клинического центра Республиканской больницы №1 Борис Михайлович Васильев, в номинации «Наш любимый врач» — заведующая инфекционным отделением для лечения больных вирусными гепатитами Якутской городской клинической больницы Надежда Николаевна Тихонова, в номинации «Сердце отдаю детям» — врач-неонатолог акушерского отделения, отделения новорожденных Якутской городской больницы Марианна Егоровна Неустроева, в номинации «Сестра милосердия» — постовая медсестра туберкулезного легочно-хирургического отделения Фтизиатрии Евдокия Романовна Саввинова, в номинации «Во благо медицины» — санитарка стационарного отделения Якутского республиканского кожно-венерологического диспансера Валентина Ивановна Демехина.

Специальный приз «Доктор с большой буквы» достался врачу – офтальмологу (хирургу) Якутской республиканской офтальмологической больницы Любови Евгеньевне Внуковой, а обладателем специального приза «Профессиональное долголетие» стал врач клинической лабораторной диагностики Якутской городской клинической больницы Софрон Павлович Корякин.

В области образования номинации «Верность профессии» удостоилась учительница математики Национальной политехнической средней общеобразовательной школы №2 Розалия Романовна Готовцева, номинации «Наш любимый воспитатель» — воспитательница, педагог дополнительного образования по русской народной культуре детского сада №33 «Теремок» Анна Андреевна Бондаренко, номинации «Наш любимый классный руководитель» — учительница английского языка высшей квалификационной категории, классная руководительница 6 класса Маганской средней общеобразовательной школы Татьяна Евгеньевна Конкина, номинации «Спасибо за науку» — учительница русского языка и литературы высшей категории Национальной политехнической средней общеобразовательной школы №2 Анна Петровна Протодьяконова.

Специальный приз «Призвание — учитель» получила учительница начальных классов средней общеобразовательной школы №5 Нина Викторовна Жомир, а специальный приз «Пример для подражания» достался главному специалисту отдела передового педагогического опыта Управления образования городского округа «город Якутск» Евдокии Ивановне Постниковой.

«Суть конкурса заключалается в том, чтобы поощрить наших уважаемых учителей и врачей, которые всецело отдают себя профессии и день ото дня работают во благо народа. За 62 номинантов на премию «Народное признание» переживал весь город. Они стали настолько популярными, что люди даже подходили к ним на улице, жали руки и желали одержать победу. Думаю, что все участники уже являются победителями, потому что проходили тщательный отбор в местах своей работы. Хотелось бы поблагодарить за оказанную поддержку Окружную администрацию города Якутска, Министерство здравоохранения РС (Я), Министерство образования и науки РС (Я), а также наших спонсоров — директора сети магазинов «Азбука» Нину Васильевну Семенову, директора ФАПК «Сахабулт» Михаила Михайловича Павлова и директора стоматологической клиники «Династия» Петра Альбертовича Севастьянова», — говорит инициатор проекта Семен Посельский.

По словам организаторов, городская общественная премия «Народное признание» станет ежегодной, и в следующем году у конкурса будут новые масштабы.