Якутяне вновь избраны в состав правления Союза писателей России

Вице-президент Академии духовности, народный писатель Якутии Николай ЛУГИНОВ и председатель Союза писателей Якутии, народный поэт Наталья ХАРЛАМПЬЕВА приняли участие в XV съезде писателей России, сообщает ЯСИА.

На съезде рассмотрены вопросы, касающиеся положения современного литературного процесса в России и проблемы развития национальных литератур.

На должность председателя Союза писателей России советником президента РФ по культуре Владимиром ТОЛСТЫМ была выдвинута кандидатура депутата Госдумы от КПРФ Сергея ШАРГУНОВА, который, кстати, является сыном Александра ШАРГУНОВА, ныне священника, ранее переводчика народного поэта Якутии Семена ДАНИЛОВА.

По итогам голосования победил автор 20 книг Николай ИВАНОВ. На посту председателя он сменил писателя, доктора исторических наук Валерия ГАНИЧЕВА, который возглавлял организацию с середины 1990-х годов.

Народный писатель Якутии Николай ЛУГИНОВ и народный поэт республики Наталья ХАРЛАМПЬЕВА переизбраны в состав правления Союза писателей России в качестве сопредседателя и члена правления.



Николай Иванов родился в 1957 году в Брянской области, закончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. В 1981 году был направлен в Афганистан. Удостоен ордена «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, медалью «За отвагу», знака ЦК ВЛКСМ «Военная доблесть». Иванов — автор двадцати книг, в числе которых романы «Без права на славу», «Черные береты». Лауреат литературных премий имени Н. Островского, М. Булгакова.

Елизавета МИГАЛКИНА, ЯСИА.