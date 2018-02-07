Якутяне в портфельном пакете ФРИИ 

С 25 января в «Фонде Развития Интернет-Инициатив» стартовала программа 14-го акселератора.

Акселератор ФРИИ – лучшая программа в России для ускоренного развития бизнеса в интернете. Программа включает в себя консалтинговую, образовательную, маркетинговую и юридическую поддержку Фонда, доступ к более чем 250 лучшим экспертам рынка, индивидуального трекера, а также работу с другими успешными командами в коворкинг офисе в центре Москвы.

В программу акселератора попадают лучшие стартап проекты со всей России, которые в дальнейшем попадают в портфельный пакет на получение инвестиции, общая сумма которой в 14 акселераторе достигла 25 млн., рублей. Из Якутии в портфельный пакет ФРИИ попала команда проекта Enjoy HOME.

В настоящее время проект Enjoy HOME сотрудничает с АКБ Алмазэргиэнбанк АО. Подписано соглашение о совместной реализации системы лояльности Enjoy Card, суть которой заключается в получении кэшбэка (возврата суммы) за покупку недвижимости у аккредитованных застройщиков и любые совершаемые в дальнейшем покупки по данной карте.

В команду проекта вошли – Алена Алексеева (основатель), Георгий Протасов (маркетинг), Сардана Арчахова (продажи), Руслан Сабиров (программное обеспечение АЭБ-IT).

Артем Платонов

Более подробно о ФРИИ — http://www.iidf.ru/