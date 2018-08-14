Якутяне в оркестре Юрия Башмета!

На днях Высшая школа музыки им. В.А. Босикова получила официальное сообщение от Русского концертного агентства (г. Москва) о том, что учащиеся школы прошли национальный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством маэстро Юрия Башмета.

Из 2 000 молодых музыкантов, участвовавших в прослушивании по всей России, в новый состав юношеского оркестра прошли 5 якутян: 3 учащихся ВШМ – ученица профессора Л.И. Габышевой, скрипачка Дарья Шахурдина (7 класс), ученик доцента А.В. Семенова, фаготист Алексей Адамов (11 класс) и ученица профессора В.Ф. Беляева, кларнетистка Надежда Степанова (9 класс), а также 2 выпускника Школы, продолжающие обучение в Москве – Евгений Захаров (контрабас, класс доцента Д.В. Рогова) и Кира Матвеева (гобой, класс преподавателя Н.И. Саввина).

В новом составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра будут играть 80 детей и молодых людей. Уже в сентябре в Москве начинаются репетиционные сессии оркестра, после чего оркестр отправится в гастрольное турне по странам Азии. Молодые музыканты выступят в лучших концертных залах Кореи (Сеул), Китая (Пекин, Шанхай), Сингапура и России (Москва, Владивосток).

Безусловно, этот успех свидетельствует о том, школа уверенно вошла в профессиональное музыкальное пространство России, прежде всего, благодаря сложившейся в школе системе организации образовательного процесса, преданной работе педагогов и юных музыкантов, а также пониманию и поддержке руководством республики деятельности Высшей школы музыки как конкурентного преимущества нашего региона.