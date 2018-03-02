Якутяне в олимпийском Пхенчхане

Сколько же было споров и обсуждений по поводу поездки в олимпийский Пхенчхан. А вот мы не сомневались ни минуты и собрали прекрасную и дружную команду болельщиков-якутян!

Именно наших ярких, эмоциональных и самобытных туристов не обошел вниманием ни один российский телеканал.

Верим, что в успехах наших атлетов есть частичка души и якутских болельщиков!

Выражаем огромную признательность идейному вдохновителю и руководителю группы Ивановой Марине (менеджеру нашей компании), нашему замечательному директору Бугай Татьяне Николаевне и всем болельщикам из команды ГТА «Тур Люкс».

Мы всегда рады видеть вас в составе наших групповых туров!