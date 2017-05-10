Якутяне успешно выступили на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»

В этом году Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники Росси 2017» проводилась в двенадцатый раз. В КВЦ «Сокольники» художники, мастера традиционных и художественных промыслов, профессиональные и самодеятельные артисты из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока обменивались опытом, проводили мастер-классы, представили предметы национального творчества, национальные жилища, дизайнерскую одежду и блюда традиционной кухни.

Свои экспозиции представили 26 регионов России: Якутия, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия; Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа; Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Омская, Сахалинская и Тюменская области, города Москва и Санкт-Петербург.

В рамках выставки состоялась обширная культурная программа. Это и Всероссийский фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Кочевье Севера», Фестиваль этнической моды народов Севера «Полярный стиль», Праздничный концерт «Народы Севера приглашают друзей» и многое другое.

В рамках деловой программы состоялись Парламентские слушания в Государственной Думе на тему «Законодательное обеспечение прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в области земельных отношений и допуска к возобновляемым природным ресурсам».

Представители регионов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, рассказали в Госдуме о существующих проблемах и возможностях их решения. Права коренных малочисленных народов Якутии представили депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Анатолий Добрянцев, Елена Голомарева и заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Лена Иванова.

Состоялись заседания Координационного и Делового Советов Ассоциации, проведены семинары: «Этнокультурные центры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: концепты сохранения традиционной культуры и практики реализации стратегий государственной национальной и культурной политики РФ», Международный семинар «Традиционные знания и инновации в системе питания коренных малочисленных народов Севера, и их роль в развитии предпринимательства на местах».

1 мая организаторы подвели итоги выставки, объявив лауреатов и победителей Фестивалей и традиционных конкурсов «Лучшая экспозиция», «Лучшее изделие художественных промыслов», «Национальная кухня», «Национальное жилище» и фотоконкурса «Северный взор».

В этом году введены новые номинации: «Детское творчество» и «Научно-исследовательская работа». В номинации «Детское творчество» участвовали дети от 7 до 14 лет. Номинацию «Национальный костюм» также поделили по изделиям в зависимости от вида материалов. При оценке учитывались: традиционность, качество и, конечно же, непредставленность на выставке того или иного изделия.

Итоги участия делегации Республики Саха (Якутия) на выставке:

Конкурс «Лучшая региональная экспозиция»:

Специальный приз «За сохранение традиционной культуры» — Фонд народно-художественных промыслов и ремесла РС(Я).

1 место в номинации «Художественная обработка бересты» — Антонина Христофорова, НКЖОО «Аборигенка».

Специальный приз — группа студентов Якутского колледжа, руководитель Корнилова Надежда.

Специальный приз в номинации «Художественная обработка кости и рога (резьба и гравировка) – Анна Тарасова, село Хатыстыр Алданский район.

Лауреат конкурса в номинации «Изделия сувенирного промысла (региональный национальный сувенир)»– Михаил Андреев, студент колледжа технологии и дизайна. Также Диплом от председателя комиссии Аннет Линг, директора высшей школы Университета Северной Айовы (США).

Номинация «Национальный костюм (одежда головной убор, обувь)».

Номинация «Вышивка, меховая мозаика»

1 место: Надежда Григорьева, село Хатыстыр Алданский р-н.

Номинация «Изделие из кожи (ровдуга, рыбья кожа)»

Лауреат конкурса — Харитина Орлова, г. Якутск.

Номинация «Вышивка и изделия из бисера

1 место – Валентина Григорьева, село Сюльдюкар Мирнинский район.

3 место – Ия Герес, НКЖОО «Аборигенка».

Специальный приз – Антонина Петрова, РС(Я).

Всероссийский фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Кочевье Севера»

Номинация «Танцевальное искусство»

1 место – ансамбль «Гиркилэн», руководитель Анастасия Куличкина .

Номинация «Вокал»

Гран-при — Екатерина Слепцова, Момский район РС(Я).

Лауреат — Наталья Бриз (Большакова) г. Якутск

Номинация «Вокально-инструментальное исполнение»

1 место — Семейно-родовой ансамбль » Доткиль» — Максим Дуткин, Екатерина Дуткина, Аллаиховский район.

Специальный приз «За преданность и верность традициям своего народа» — Максим Дуткин, РС(Я).

Состязания в национальных видах спорта в рамках фестиваля «Кочевье Севера»

2 место в перетягивании палки — Дьулустан Созонов, Среднеколымский район , участник ЭФК «Гиркилэн»

Следующая встреча вновь пройдет в КВЦ «Сокольники» в 2018 году.