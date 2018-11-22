Якутяне – участники Всероссийского форума национального единства

В Пермском крае в с. Усть-Качка на базе курорта Усть-Качка и Центре народного творчества «Губерния» с 20 по 23 ноября проходит ежегодный Всероссийский форум национального единства. В этом году форум проходит в пятый раз, собрав делегации из 41 субъекта РФ. Якутию представляют следующие участники: первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Розалия Колосова, ведущий методист ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Игорь Ефремов, специалист Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» Дмитрий Колодезников, главный специалист отдела по национальной политике и делам коренных малочисленных народов Севера Министерства по внешним связям и делам народов республики Мария Васильева, члены Олекминского отделения Ассамблеи народов Якутии руководитель Русской общины г. Олёкминска Ольга Максимова, член общественной организации «Саха Омук» г. Олёкминска Саргылана Трофимова, представители Союза армян Якутии Ани Нагапетян, Гоар Манукян, Армен Казарян.

Программа Форума по своему содержанию очень насыщена. 21 ноября Розалия Колосова участвовала в работе круглого стола «Реализация Стратегии государственной национальной политики: точка зрения экспертов. 2.0». Как сообщает Розалия Ефимовна, модератором круглого стола выступил профессор, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Александр Черных, экспертами — сотрудники Института этнографии и антропологии имени М. Маклая. На круглом столе заместитель руководителя ФАДН Михаил Мишин обозначил ряд мероприятий и вопросов по реализации Стратегии, он отметил, что основное содержание Стратегии не меняется, а это — сохранение российского национального единства и поддержка этнокультурного многообразия. Он обнадежил, что сохранится предоставление субсидии регионам, ФАДН будет поддерживать мероприятия регионов, где будут вовлекаться многие территории, поэтому данный Форум будет получать поддержку и в будущем, остановился по вопросам поддержки коренных малочисленных народов Севера, сообщив, что произойдет ряд изменений в законодательстве по этому вопросу. Также он отметил, что много внимания будет уделено работе по развитию этнотуризма, культурной и социальной адаптации мигрантов, в частности, по вовлечению их в массовые мероприятия. М. Мишин завершил свое выступление с просьбой об усилении работы регионов по возрождению и сохранению языков, так как 2019 год ЮНЕСКО объявлен Международным годом языков коренных народов. Участники круглого стола высказали своё мнение по различным вопросам реализации Стратегии, вопросам традиции и инновации, единстве русского народа, о значении переписи населения и т.д.

Участники Форума посетили круглый стол под руководством заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России Евгении Михалевой «Деятельность ресурсных центром в сфере национальных отношений», где состоялся диалог и обмен мнениями о деятельности ресурсных центров, какую роль играет ресурсный центр в этнокультурном секторе.

Очень ответственный день прошел и для участников конкурса «Лучший лидер НКО». Перед компетентным жюри в составе заместителя председателя Совета — председателя исполкома Ассамблеи народов России Назиржона Абдуганиева и члена Президиума Совета, заместителя Председателя Совета Ассамблеи народов России, методолога, тренера социокультурного проектированияв сфере национальных отношений Ирины Галановой свои работы защитили Ольга Максимова (проект » Ходит сон близ окон»), СаргыланаТрофимова (проект «Олекминский осуохай через века»), лидер молодежного совета Союза армян Якутии Ани Нагапетян (проект «Возрождение традиций армянского народа в Якутии»). Позже участницы конкурса дали интервью Пермскому телевидению. Общественники посетили мастер- класс И.В. Галановой «Создание актуального проекта».

Также в этот день состоялась конкурсная программа фестиваля «Живая нить», где гости и участники Форума познакомились с выступлением уникального певческогоколлектива Ансамбля Дмитрия Покровского.

Участники конкурса лидеров НКО записались в программе «Всероссийский форум национального единства» на Пермском телевидении. Вечером вся делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия Форума, а на Приеме от Ассамблеи народов Пермского края всех присутствующих с открытием Форума поздравили Ольга Максимова, исполнив русскую песню «Чарочка», олекминский осуохай превратился в хоровод дружбы, а армянский танец сопровождался бурными аплодисментами.

Согласно Положению Форума, каждая делегация должна оформить выставку – визитную карточку своего региона, в этом направлении отличился специалист Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» Дмитрий Колодезников. С его помощью на выставке достойно представлены раритеты прикладного искусства народа саха, вызвав восхищение у многих участников и гостей Форума.

Сегодня, 22 ноября – второй день Форума, конкурсы, мастер классы, работы дискуссионных площадок и круглых столов продолжаются. Пожелаем удачи и успехов нашим землякам-якутянам!