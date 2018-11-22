АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-35
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.95
 75.15
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.11.2018, 20:00
Официально
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года
22.11.2018, 19:54
Красота & Здоровье
Акция на розы от «Зеленого рая»!
22.11.2018, 19:47
Экономика
«Горячая линия» Центра поддержки предпринимательства: предприниматели узнали про инвестиции
22.11.2018, 19:32
Культура & Образование
Зима начинается с Якутии: в Якутске пройдет международный конкурс «Бриллианты Якутии»
22.11.2018, 19:23
Судебная хроника
Видео
«Он пришел убивать». Отец Иннокентия Макарова недоволен приговором убийце сына
22.11.2018, 19:11
Общество
Якутия получит в 2019 году пять вертолетов с медицинским модулем
22.11.2018, 18:54
Официально
Жителям Дальнего Востока разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС
22.11.2018, 18:41
Общество
Видео
ЗАГС Якутии: С какой страны самый популярный муж-иностранец у якутянок
22.11.2018, 18:20
Культура & Образование
Якутяне – участники Всероссийского форума национального единства
22.11.2018, 18:00
Общество
Игра от якутской компании лидирует в США и Китае
22.11.2018, 17:50
Общество
В Томпонском районе продолжается строительство гимназии
22.11.2018, 17:40
Общество
График плановых работ энергетиков на 23 ноября
22.11.2018, 17:30
Происшествия
В Сунтаре водитель сбил ребенка и скрылся
22.11.2018, 17:20
Культура & Образование
Сергей Расторгуев побывал на международном культурном форуме
22.11.2018, 17:10
Общество
Федеральная дорога «Вилюй» будет проложена через Вилюйск
22.11.2018, 17:00
Якутск
Депутаты приняли бюджет Якутска на 2019 год
22.11.2018, 16:50
Культура & Образование
Программа Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»
22.11.2018, 16:40
Общество
Анонс
Как в Якутске отметят Международный день инвалидов
22.11.2018, 16:30
Красота & Здоровье
Почему нужна вакцинация против пневмококковой инфекции
22.11.2018, 16:20
Общество
Успей принять участие в акции ко Дню рождения Алмазэргиэнбанка: Стань счастливым обладателем iPhoneXS!
22.11.2018, 16:10
Экология
Минэкологии вновь проверяет Вилюй и Ирелях
22.11.2018, 16:00
Культура & Образование
Семейные чтения Ойунского могут принести победу в конкурсе
22.11.2018, 15:46
Судебная хроника
Вынесен приговор убийце трехкратного чемпиона мира по кик-боксингу Иннокентия Макарова
22.11.2018, 15:40
Общество
Для реконструкции моста на трассе «Лена» понадобилось изменить категорию земель
22.11.2018, 15:30
Культура & Образование
Чысхаан и Хаарчаана открыли премьерный показ фильма «Ёлки
22.11.2018, 15:10
Спорт
Видео
Обливания водой и силовые тренировки: Как мас-рестлеры из Германии готовились к чемпионату мира
22.11.2018, 15:00
Культура & Образование
Якутская ГСХА и Монгольский государственный аграрный университет обсудили перспективы сотрудничества
22.11.2018, 14:50
Культура & Образование
К 110-летию М.И. Эверстова в Институте развития образования прошли юбилейные мероприятия
22.11.2018, 14:40
Общество
В Якутске пройдет Декада инвалидов
22.11.2018, 14:23
Судебная хроника
Резонанс
Убийцу спортсмена Иннокентия Макарова приговорили к 9 годам колонии строгого режима
22.11.2018, 14:03
Судебная хроника
Жительнице Нерюнгри заменили исправительные работы на лишение свободы
22.11.2018, 13:45
Сахалыы
Чурапчылар ыллыыллар
22.11.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Названо неожиданное преимущество ранней седины
22.11.2018, 13:15
Судебная хроника
Житель Якутии угрожал полицейскому убийством
22.11.2018, 13:00
Экология
В Горном улусе появились юные лесоводы
22.11.2018, 12:47
Якутск
Позитив
На главной елке Якутска будет новый наряд
22.11.2018, 12:31
Происшествия
МВД Якутии: Родители, будьте бдительны!
22.11.2018, 12:18
Якутия
В Якутии к решению проблем обманутых дольщиков будут подключены главы районов и депутаты
22.11.2018, 12:12
Спорт
Команда Нюрбинской ЦРБ – прорыв налицо!
22.11.2018, 12:01
Экономика
Налоговая инспекция рассказала о новых изменениях
22.11.2018, 11:53
Экономика
Интервью
Василий Шимохин: «Железные дороги Якутии» работают по новым, более низким тарифам
22.11.2018, 11:47
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 22 ноября
22.11.2018, 11:31
Экономика
Сахатранснефтегаз: доставляем тепло природного газа, сохраняя родную природу
22.11.2018, 11:24
Судебная хроника
Резонанс
Назначена дата суда над депутатом Румянцевым
22.11.2018, 11:19
Финансы
Алмазэргиэнбанк вошел в топ-40 российских банков по объему ипотечного кредитования
22.11.2018, 11:05
Происшествия
Резонанс
Оленеводы, дрейфовавшие на льдине, госпитализированы
22.11.2018, 11:02
Желток
Instagram
У жгучей блондинки якутского шоу-биза произошло радостное событие
22.11.2018, 10:47
Происшествия
Неисправный «Москвич» украли, чтобы продать на запчасти
22.11.2018, 10:26
Красота & Здоровье
Отдых с пользой для здоровья в санатории «Абырал»
22.11.2018, 10:11
Происшествия
У спящей консьержки украли сумку с деньгами
22.11.2018, 9:58
Экология
Фотофакт
В Якутии подсчитали белых медведей
22.11.2018, 9:41
Судебная хроника
Арестованное имущество должника реализовано на торгах
22.11.2018, 9:27
Происшествия
За минувшие сутки в Якутии произошло четыре пожара
22.11.2018, 9:16
Экология
Прогноз погоды в Якутске на четверг
22.11.2018, 9:02
Культура & Образование
Фильм «Царь-птица» завоевал Гран-при международного фестиваля!
22.11.2018, 9:00
Политика
Резонанс
Народный депутат: перспективы АЛРОСА станут весьма туманными
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
22.11.2018, 1:54
Культура & Образование
Экстра
Организаторы концерта Си Си Кэтч быстро нашли замену МакSим
22.11.2018, 1:19
Культура & Образование
Позитив
Вечно синее: В Красноярске открывается выставка якутской художницы
22.11.2018, 0:52
Экономика
Facebook
СахаЧай теперь и в сети супермаркетов «Алмаз»
22.11.2018, 0:08
Общество
Сегодня день рождения постпреда, архиепископа, депутата, политика и коуча
22.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Четверг 22 ноября 2018
21.11.2018, 21:55
Культура & Образование
Зарплата педагогов дошкольных образовательных организаций увеличится
21.11.2018, 21:41
Экономика
На Дальнем Востоке снизят процентную ставку ипотеки для семей с детьми
21.11.2018, 21:25
Желток
Якутская певица вернулась на родину
21.11.2018, 21:02
Желток
Огромный билборд с фото якутской певицы повесили в Индии
21.11.2018, 20:44
Светская хроника
Как можно проголосовать за нашу Наташу Строеву. Новые фото с Мисс Мира
21.11.2018, 20:31
Спорт
Лыжники из Якутии вошли в список кандидатов сборной России
21.11.2018, 20:15
Официально
После трех лет пользования «дальневосточным гектаром» необходимо подать декларацию
21.11.2018, 19:56
Происшествия
УФСИН сообщает: «Виновник ДТП в Булгунняхтахе не является уже нашим сотрудником»
21.11.2018, 19:51
Спорт
Николай Охлопков: «Следующая цель – чемпионат Европы»
21.11.2018, 19:36
Путешествия
Не проспите Новый Год! У нас самая лучшая цена на встречу Нового Года в Париже
Архив новостей
Культура & Образование
22 ноября 2018, 18:20
136

Якутяне – участники Всероссийского форума национального единства

В Пермском крае в с. Усть-Качка на базе курорта Усть-Качка и Центре народного творчества «Губерния» с 20 по 23 ноября проходит ежегодный Всероссийский форум национального единства. В этом году форум проходит в пятый раз, собрав делегации из 41 субъекта РФ. Якутию представляют следующие участники: первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Розалия Колосова, ведущий методист ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Игорь Ефремов, специалист Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» Дмитрий Колодезников, главный специалист отдела по национальной политике и делам коренных малочисленных народов Севера Министерства по внешним связям и делам народов республики Мария Васильева, члены Олекминского отделения Ассамблеи народов Якутии руководитель Русской общины г. Олёкминска Ольга Максимова, член общественной организации «Саха Омук» г. Олёкминска Саргылана Трофимова, представители Союза армян Якутии Ани Нагапетян, Гоар Манукян,  Армен Казарян.

Программа Форума по своему содержанию очень насыщена. 21 ноября Розалия Колосова участвовала в работе круглого стола «Реализация Стратегии государственной национальной политики: точка зрения экспертов. 2.0». Как сообщает Розалия Ефимовна, модератором круглого стола выступил профессор, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Александр Черных, экспертами — сотрудники Института этнографии и антропологии имени М. Маклая. На круглом столе заместитель руководителя ФАДН Михаил Мишин обозначил ряд мероприятий и вопросов по реализации Стратегии, он отметил, что основное содержание Стратегии не меняется, а это — сохранение российского национального единства и поддержка этнокультурного многообразия. Он обнадежил, что сохранится предоставление субсидии регионам, ФАДН будет поддерживать мероприятия регионов, где будут вовлекаться многие территории, поэтому данный Форум будет получать поддержку и в будущем, остановился по вопросам поддержки коренных малочисленных народов Севера, сообщив, что произойдет ряд изменений в законодательстве по этому вопросу. Также он отметил, что много внимания будет уделено работе по развитию этнотуризма, культурной и социальной адаптации мигрантов, в частности, по вовлечению их в массовые мероприятия. М. Мишин завершил свое выступление с просьбой об усилении работы регионов по возрождению и сохранению языков, так как 2019 год ЮНЕСКО объявлен Международным годом языков коренных народов. Участники круглого стола высказали своё мнение по различным вопросам реализации Стратегии, вопросам традиции и инновации, единстве русского народа, о значении переписи населения и т.д.

Участники Форума посетили круглый стол под руководством заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России Евгении Михалевой «Деятельность ресурсных центром в сфере национальных отношений», где состоялся диалог и обмен мнениями о деятельности ресурсных центров, какую роль играет ресурсный центр в этнокультурном секторе.

Очень ответственный день прошел и для участников конкурса «Лучший лидер НКО». Перед компетентным жюри в составе заместителя председателя Совета — председателя исполкома Ассамблеи народов России Назиржона Абдуганиева и члена Президиума Совета, заместителя Председателя Совета Ассамблеи народов России, методолога, тренера социокультурного проектированияв сфере национальных отношений Ирины Галановой свои работы защитили Ольга Максимова (проект » Ходит сон близ окон»), СаргыланаТрофимова (проект «Олекминский осуохай через века»), лидер молодежного совета Союза армян Якутии Ани Нагапетян (проект «Возрождение традиций армянского народа в Якутии»). Позже участницы конкурса дали интервью Пермскому телевидению. Общественники посетили мастер- класс И.В. Галановой «Создание актуального проекта».

Также в этот день состоялась конкурсная программа фестиваля «Живая нить», где гости и участники Форума познакомились с выступлением уникального певческогоколлектива Ансамбля Дмитрия Покровского.

Участники конкурса лидеров НКО записались в программе «Всероссийский форум национального единства» на Пермском телевидении. Вечером вся делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия Форума, а на Приеме от Ассамблеи народов Пермского края всех присутствующих с открытием Форума поздравили Ольга Максимова, исполнив русскую  песню «Чарочка», олекминский осуохай превратился в хоровод дружбы, а армянский танец сопровождался бурными аплодисментами.

Согласно Положению Форума, каждая делегация должна оформить выставку – визитную карточку своего региона, в этом направлении отличился специалист Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» Дмитрий Колодезников. С его помощью на выставке достойно представлены раритеты прикладного искусства народа саха, вызвав восхищение у многих участников и гостей Форума.

Сегодня, 22 ноября – второй день Форума, конкурсы, мастер классы, работы дискуссионных площадок и круглых столов продолжаются.  Пожелаем удачи и успехов нашим землякам-якутянам!

Источник: Пресс-служба ДДН им.А.Е. Кулаковского
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
20.11.2018, 15:06
Происшествия
Эксклюзив
На замминистра возбуждено уголовное дело? — Источник
21.11.2018, 9:57
Общество
Резонанс
Реакция бывшего Ил Дархана на заявление властей Якутии -«Надо жить по средствам»
19.11.2018, 10:51
Финансы
Резонанс
«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»
20.11.2018, 17:50
Красота & Здоровье
Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!
19.11.2018, 11:05
Происшествия
Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу
20.11.2018, 10:00
Экология
Анонс
Прием заявок на конкурс «Спасите мой двор от загрязнения» завершен
19.11.2018, 10:52
Происшествия
Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии
20.11.2018, 11:31
Происшествия
Микроавтобус со школьниками съехал в кювет
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
22.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Четверг 22 ноября 2018
20.11.2018, 15:03
Происшествия
В Якутске постояльцы, кочующие из одной в гостиницы в другую, в конце концов, ограбили одну из них
20.11.2018, 11:45
Политика
Поющему министру не нашлось места в новом правительстве Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экология
22.11.2018

Минэкологии вновь проверяет Вилюй и Ирелях

Якутия
22.11.2018

В Якутии к решению проблем обманутых дольщиков будут подключены главы районов и депутаты

Интервью
Экономика
22.11.2018

Василий Шимохин: «Железные дороги Якутии» работают по новым, более низким тарифам

Экономика
22.11.2018

Сахатранснефтегаз: доставляем тепло природного газа, сохраняя родную природу

Резонанс
Судебная хроника
22.11.2018

Назначена дата суда над депутатом Румянцевым

Резонанс
Происшествия
22.11.2018

Оленеводы, дрейфовавшие на льдине, госпитализированы

Instagram
Желток
22.11.2018

У жгучей блондинки якутского шоу-биза произошло радостное событие

Резонанс
Политика
22.11.2018

Народный депутат: перспективы АЛРОСА станут весьма туманными