Якутяне у Андрея Малахова! 

vadim_rufov пишет:

Так и так, съездили на съемки передачи «Прямой Эфир» на канале «Россия 1» по приглашению Андрея Малахова. Главная героиня Ирина Павлуцкая и вместе с ней Никита Хон. Передача выйдет в понедельник в 17:55 на канале «Россия 1».

Съемки прошли эмоционально очень тяжело. Не буду спойлерить, сами посмотрите. Я особо не участвовал в эфире. Организовал встречи, съемки. В Якутск приезжала съемочная команда с Москвы. Помогал. Собирали информацию и тд. В общем интересно получилось.