Якутяне стали участниками Всероссийского патриотического лагеря молодежи «Поколение Z»

5 декабря завершил свою работу Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение Z», участниками которого стали более 150 лидеров из регионов страны, в том числе Якутии. Это Василий Тимофеев, студент 4 курса Якутского медицинского колледжа, Уйгулаан Семенов, 2 курс Якутского колледжа культуры и искусств, Туйаара Плотникова, 2 курс Якутского педагогического колледжа, Чэлгийээнэ Бахсырова, 2 курс СВФУ и Артем Васильев, заведующий воспитательно-творческим отделом Якутского колледжа культуры и искусств.

Якутяне запомнились яркими выступлениями и активной работой на всех творческих и образовательных панелях форума.

Василий Тимофеев, студент 4 курса Якутского медицинского колледжа:

— Огромное спасибо Дому дружбы народов имени Кулаковского и Министерству по развитию институтов гражданского общества РС(Я) за уникальную возможность съездить во Всероссийский патриотический межнациональный молодежный лагерь «Поколение Z». Мы познакомились с представителями разных национальностей, их традициями и обычаями. Теперь у нас есть друзья во всех уголках России. У якутской делегации отличные впечатления, все было на высшем уровне.

Организатором лагеря молодежи выступило Федеральное агентство по делам национальностей. У участников была уникальная возможность пообщаться с руководителем ФАДН России Игорем Бариновым, а также представителями культуры, бизнеса и власти. Под руководством экспертов команды молодых людей снимали короткометражные фильмы на тему межнациональных отношений.

Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение» проходил с 29 ноября по 5 декабря 2017 года. Более 150 лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из регионов России приехали поделиться знаниями и выработать единые цели, направленные на укрепление мира и согласия между народами нашей страны.