Якутяне сравнивают новую первую леди с Меланией Трамп

В Якутии понятие первой леди как таковой появилось при Егоре и Прасковье БОРИСОВЫХ. До этого руководители республики держали своих супруг в тени. Прасковья Петровна смогла выйти из этой тени, разумеется, с одобрения своего властного супруга, и даже засияла собственным светом как общественный деятель. Первую пару республики можно было часто увидеть на протокольных и светских мероприятиях, на концертах и в музеях, в соцсети и в СМИ.

Теперь же якутяне предвкушают, как будут любоваться новой первой леди – Людмилой НИКОЛАЕВОЙ, женой врио главы республики Айсена НИКОЛАЕВА.

Людмила Валерьевна возглавляет Правление АКБ «Алмазэргиэнбанка» АО. Она часто бывает в командировках по России и за рубежом. А так же принимает деловых партнеров в родном банке в Якутске.

«Алмаээргиэнбанк» часто выступает инвестором и деловым партнером при ГЧП, и Людмила Николаева часто бывает на открытиях объектов или церемониях забития первой сваи.

Первая леди возглавляет Федерацию художественной гимнастики республики, и относится к этой деятельности ответственно. Впрочем, она всегда такая.

И со школьных лет увлекается танцами, что помогает ей поддерживать великолепную форму.

Первая леди часто сопровождает мужа на различных светских и протокольных мероприятиях. Всегда элегантная, потянутая, со вкусом одетая. А теперь якутяне смогут любоваться ею куда чаще.