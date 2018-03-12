Якутяне смогут увидеть гагару из 1,7 тысяч алмазов

Летящая гагара, выполненная из 1,7 тысяч необработанных алмазов общей массой около 500 карат, станет главным экспонатом выставки якутских студентов-ювелиров «Урун комус кынаттар», передает телеканал «Якутия 24».

«Выставка работает в нашей сокровищнице до пятого апреля. Студенты-ювелиры представили свои работы — современные ювелирные изделия, выполненные на основе национальных традиций, но с использованием новых мотивов», — сказал руководитель ГКУ «Гохран РС(Я)» Иван Кычкин.

Экспозиция первой республиканской студенческой выставки включает в себя произведения студентов, обучающихся ювелирному делу в СВФУ, АГИиК, ЯХУ и ЯКТиД.