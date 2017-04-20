Якутяне смогут проверить знания о Великой Отечественной в корпусах СВФУ 

22 апреля в Северо-Восточном федеральном университете стартует масштабное историческое тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. По сообщению Гражданско-патриотического клуба «Отчизна» СВФУ, во всех корпусах вуза с 9:00 до 13:00 часов каждый желающий может проверить свои знания. Акция проходит в рамках всероссийского проекта «Каждый день горжусь Россией».

В прошлом году студенческий клуб также выступал координатором теста, где приняло участие 673 студента и преподавателя федерального университета. «Мы планируем увеличить эту цифру. Главное отличие – проведение акции в режиме онлайн. Площадки тестирования будут оборудованы во всех компьютерных классах университета, – информирует председатель ГПК «Отчизна» Дмитрий Апросимов. – Считаю, что участие в акции – гражданский долг каждого студента, каждого гражданина России. Мы не должны забывать нашу великую историю, тот подвиг, который совершили наши деды. Призываю всех принять участие в тесте и оценить свои знания и возможности».

В течение 30 минут участники ответят на 30 вопросов. Задания разработаны экспертами Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Онлайн-площадка будет размещена на официальном портале Молодежного парламента при Госдуме «Каждый день горжусь Россией».

В университете имени Максима Аммосова запланировано восемь заходов с 9:00 до 13:00. Дополнительная информация о проведении тестирования на знание истории Великой Отечественной войны будет размещена на официальной странице Гражданско-патриотического клуба «Отчизна» СВФУ.