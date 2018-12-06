Якутяне щедро одарили Си Си Кэтч!

Не успела звезда выступить в Якутске, как якутяне явились к ней с щедрыми дарами и добрыми словами.

Легендарная певица Си Си КЭТЧ прилетела в Якутск 5 декабря, чтоб 6-го выступить в «Триумфе» с концертной программой «Сердце помнит все…». Перелет из Дюссельдорфа через Москву был длительным, почти сутки, но звезда все равно встретилась с журналистами.

Певица призналась, что заниматься творчеством её вдохновил отец, который также был музыкантом. Для неё музыка – то, что объединяет весь мир. На встрече она присутствовала со своей командой. Си Си Кэтч отметила, что ее поддерживают семья, близкие и команда, и это очень важно. Поэтому она продолжает выступать. Известность на весь мир она получила еще в 80-ые. Давать концерты – прекрасная возможность знакомиться с новыми людьми, видеть разные культуры, отмечает гостья. Сразу после Якутска она даст концерт в «Олимпийском» в Москве. Си Си Кэтч отметила, что ей нравится энергетика Якутска.

На вопрос, что она слышала о Якутии до приезда к нам, певица призналась, что вообще ничего не слышала. Потом узнала, что у нас очень холодно. Услышав про -45, была в шоке. Снарядились как следует, взяли тёплую одежду. Конечно, слышала о якутских бриллиантах.

Мнение о якутской кухне на момент пресс-конференции она еще не составила, и вряд ли поймет всю ее харизму, так как Си Си Кэтч убежденная вегетарианка.

«Буду рада попробовать все, кроме мяса», — заверила она.

Ну, видимо, ей может понравиться куэрчэх – взбитые сливки, приправленные ягодами, но основа якутской кухни все-таки мясо и рыба.

Впрочем, звезда заверила, что якутской кухне воздадут должное члены ее команды.

К слову сказать, почти все вопросы якутские журналисты задали на английском. Общался с гостями на иностранном языке и Евгений ПРОКОПЬЕВ, ведущий пресс-конференции, телезвезда и аниматор. Он отметил, что в Якутск ранее приезжал лишь один коллектив, который может считаться мировой мега звездой – «Бони М», участник культурной программы МСИ «Дети Азии». И вот теперь Си Си Кэтч.

На встрече были не только журналисты. Была замечена модельер Дора НИКОЛАЕВА, депутат Якутской городской Думы Марианна АНДРЕЕВА со своим супругом – предпринимателем Петром АНДРЕЕВЫМ. Прорвался к кумиру и верный поклонник певицы, который попросил её расписаться на раритетной виниловой пластинке, купленной им в 80-ых годах в Болгарии. В те годы о такой пластинке могли лишь мечтать советские граждане.





Якутяне щедро одарили любимую певицу. Так, ей преподнесли золотую подвеску в виде буквы «С» с бриллиантом. А также якутский чорон.

Обе дарительницы признались, что много танцевали под музыку Си Си Кэтч, одна даже в пионерском лагере.

Представительница фирмы «Зеленый рай» вручила прекрасный букет из темно-красных роз. Эта же фирма украсила композициями из живых цветов конференц-зал гостиницы «Тыгын Дархан», где и прошла пресс-конференция.

Руководители гостиницы «Орто Дойду» привезли национальный костюм от Августины ФИЛИППОВОЙ, и перед манекеном замерла гостья. Депутат Якутской городской Думы Марианна АНДРЕЕВА подарила Си Си Кэтч якутские национальные серьги, рассказав про магию серебра.

Си Си Кэтч производит впечатление позитивной и духовной личности. Она часто смеется, шутит, отмечает много хорошего в окружающем. Занимается и благотворительностью, но не подчеркивает это. Вот и на этой встрече певица умолчала о том, что по ее желанию часть билетов были подарены диализникам Якутии.

Благодаря Округ ТВ, каждый может посмотреть пресс-конференцию Си Си Кэтч накануне единственного концерта в Якутске.

Билеты на трибунах все проданы. Билеты на танцпол тоже почти закончились, с удовлетворением сообщила Айна НЕУСТРОЕВА-АЛИБЕКОВА, руководитель ООО «Строй Академия». Это соорганизатор проекта, именно Айне принадлежит идея привезти в Якутск Си Си Кэтч.

Айна Неустроева-Алибекова появилась на пресс-конференции в дизайнерском платье от Доры НИКОЛАЕВОЙ из «волшебной» коллекции «MagicWorld», которая на днях была представлена в Национальной библиотеке.

Концерт Си Си Кэтч и российской звезды 90-х Ромы ЖУКОВА «Сердце помнит всё» состоится 6 декабря, в СК «Триумф». Начало в 19:00. На концерте будут подведены итоги конкурса на лучшее название жилому комплексу по Вилюйскому тракту, 3 км, который возводит «Строй Академия». По входным билетам будет организован розыгрыш призов. Суперпризом станет КВАРТИРА! Но главным событием вечера станет сама Си Си Кэтч, ее музыка, создающая настроение, над которой не властно время.