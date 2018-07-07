Якутяне проводили в последний путь выдающегося государственного деятеля

7 июля в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона г. Якутска состоялись проводы в последний путь выдающегося государственного, политического и общественного деятеля, заслуженного работника торговли РСФСР, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), министра торговли Якутской АССР (1981-1989 гг.), депутата Верховного Совета ЯАССР X, XI, XII созывов, народного депутата Республики Саха (Якутия) II и III созывов, почетного гражданина Оймяконского, Момского и Среднеколымского улусов, кавалера знака отличия «Гражданская доблесть» Юрия Александровича Готовцева.

От руководства республики на гражданской панихиде выступила и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина. Вице-премьер от имени правительства Якутии выразила родным и близким соболезнование по уходу из жизни Юрия Александровича Готовцева.

Ольга Балабкина подчеркнула, что имя Юрия Готовцева войдет в историю Якутии как человека, который внес весомый вклад в развитие республики. Она отметила, что, получив экономическое образование, Юрий Александрович смог помочь родной республике в период, когда необходимо было устанавливать экономические связи с другими субъектами РФ, и заложил основу для торговых отношений, которыми республика пользуется сегодня.

«Ушел из жизни человек, которого многим будет не хватать. Юрий Александрович был очень человечным, пользовался большим авторитетом среди якутян и реализовал себя как народный депутат. Пять раз граждане республики выражали ему свое доверие. Он сделал многое, чтобы механизм социальной помощи, который сегодня мы используем, служил для блага для наших людей. Я очень часто вспоминаю Юрия Александровича и буду вспоминать его, потому что от общения с ним испытывала какую-то легкость. Было достаточно одного взгляда Юрия Александровича, чтобы понять: правильно ли я иду или неправильно. Это был человек, который всегда мог исправить ситуацию, помочь», — сказала Ольга Балабкина.

На прощании с Ю.А. Готовцевым с докладом о его жизненном пути выступила председатель Высшего совета старейшин РС(Я) Люлия Григорьева. Теплые слова о Ю.А. Готовцеве сказали народный депутат, председатель Комитета по местному самоуправлению Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Василий Местников, член Общественной палаты РС(Я), председатель республиканской организации Профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Вячеслав Алексеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты РС(Я) Родион Федоров, глава Оймяконского улуса Михаил Захаров, представитель Момского улуса Николай Борисов, директор Государственного театра оперы и балета Сергей Сюльский и другие. От имени родственников Ю.А. Готовцева выступил Александр Тыллар.