Якутяне проводили в последний путь Ивана Черова

6 декабря 2017 года на 79 году ушел из жизни Иван Данилович Черов –государственный и общественный деятель Республики Саха (Якутия). 9 декабря общественность Якутии проводила его в последний путь.

Иван Данилович Черов – председатель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов, первый секретарь Булунского райкома КПСС, министр культуры Якутской АССР (1983-1986), заместитель председателя Совета Министров Якутской АССР (1988-1992), депутат Верховного Совета Якутской АССР IX, X, XI созывов, министр транспорта и связи Республики Саха (Якутия) (1992-1994), депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I, II созывов, заместитель председателя Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (1998-2003), кавалер двух орденов «Знак Почёта», заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почётный гражданин Республики Саха (Якутия), Абыйского улуса и города Якутска, ветеран тыла и труда.

От имени руководства республики соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, и всем тем, кто знал Ивана Даниловича выразил первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников. Он отметил, что максимально насыщенная, плодотворная трудовая и политическая деятельность Ивана Даниловича была связана с развитием экономики, культуры, транспорта и связи республики, становлением и укреплением ее государственности. Иван Данилович Черов в течение 25 лет был народным депутатом Верховного Совета IX, X, XI созывов, Государственного Собрания (Ил Тумэн) двух созывов. Он был одним из организаторов совершенствования конституционного устройства республики, на его плечах была огромная по трудоёмкости и ответственности работа по совершенствованию республиканского законодательства, отражению в нём нужд и чаяний народа Якутии.

На прощании с Иваном Даниловичем Черовым выступили заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктор Губарев, заместитель Председателя Правительства РС(Я) Игорь Никифоров, глава г. Якутска Айсен Николаев, министр культуры и духовного развития PC(Я) Владимир Тихонов, министр транспорта и дорожного хозяйства PC(Я) Семён Винокуров, министр связи и информационных технологий PC(Я) Александр Борисов, министр архитектуры и строительного комплекса РС(Я) Вера Кузакова, глава Абыйского улуса Станислав Цюхцинский, первый заместитель главы Булунского улуса Николай Асаев, доктор юридических наук, профессор Северо-Восточного федерального университета, заместитель генерального директора ГУП Комдрагметалл Владимир Данилов, дочь Сардана Грем.

Справка:

Он родился 20 июля 1938 года в селе Сыаганах Мугурдахского наслега Абыйского района Якутской АССР. В 1961 году с отличием закончил Якутский электротехникум связи, в 1972 году историко-филологический факультет Якутского госуниверситета, а в 1982 году Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Свой трудовой путь Иван Данилович начал от моториста киностационара отдела культуры райисполкома села Дружина Абыйского улуса. После окончания техникума работал заместителем начальника конторы связи. Начиная с 1962 года Иван Данилович был вторым, а в последующем первым секретарём Абыйского райкома ВЛКСМ.

С 1972 года, будучи председателем Якутского горисполкома, начал поквартальную застройку столицы: была утверждена генеральная схема тепло- и электроснабжения, газификации, водопроводно-канализационных сетей. В 1984 году возглавил министерство культуры ЯАССР, при нём была разработана и реализована программа развития культуры, предусматривавшая строительство сельских клубов, домов культуры, укрепление материально-технической базы. В эти годы якутское театральное искусство вышло на всесоюзную и международную арены. В дальнейшем был заведующим отделом лёгкой промышленности и товаров народного потребления обкома КПСС, затем – зампредседателя Совета министров Якутской-Саха ССР по вопросам местной промышленности, торговли, транспорта и связи. В сложные 1990-е годы на посту министра транспорта и связи Якутии ему удалось сохранить авиацию, Ленское пароходство, продолжить строительство АЯМа.

Иван Данилович Черов был человек с активной жизненной позицией. Он обладал незаурядными организаторскими способностями, умелый, талантливый руководитель, прошедший за 50 лет трудовой деятельности все ступени организаторской работы – от лидера районной комсомольской организации до заместителя Председателя Правительства и заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Компетентность, четкая последовательная позиция Ивана Даниловича при неординарных ситуациях тесно переплетались с прекрасными человеческими качествами и способностями – открытостью, честностью, принципиальностью, внутренней порядочностью. Чутким, внимательным и бережным отношением к окружающим его людям, коллегам и близким, постоянным стремлением передать свой богатый опыт и знания в профессиональном становлении коллег – снискали заслуженный авторитет и уважение трудовых коллективов, где бы он ни работал, общественности родного улуса и республики, родственников, близких.