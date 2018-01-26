Якутяне провалили географический диктант

Как бы то ни было, республика проявила наибольшую активность.

Русское географическое общество подвело итоги Географического диктанта-2017, который писала вся страна 26 ноября, сообщает debri-dv.com.

Всего диктант написали 260 тысяч человек, что значительно превысило результат 2016 года (187 тысяч). Самым активным регионом в Дальневосточном федеральном округе по количеству участников стала Республика Саха (Якутия) – в диктанте приняли участие 13 903 якутян. Высшая оценка, которую можно было получить за диктант – 100 баллов, низшая – 0.

На Дальнем Востоке лучшие знания по географии показали в Магаданской области – средний бал в регионе составил 46,8. На втором месте Еврейская автономная область (45,6), на третьем – Хабаровский край (40).

Худшие знания по географии в ДФО показали жители Сахалинской области (31,7), Якутии (31,6) и Чукотки (30,5).

Средний балл, набранный участниками акции в России, равен 43,9 из 100 возможных. Список лидеров по среднему баллу возглавили Костромская область (66,2), Ингушетия (63,2) и Смоленская область (62,9).