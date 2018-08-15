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Политика
15 августа 2018, 10:29
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Якутяне просят ООН усилить давление на Россию

SakhaLife ранее сообщал, что делегация Якутии будет выступать в  Женеве (Швейцария) на сессии ООН. Известна была и тематика – жалобы на Россию в части притеснения коренных народов.

Мероприятие состоялось. Делегаты выступили.

Якутию представили три человека. Степан ПЕТРОВ, председатель общественной организации «Якутия – наше мнение». Мало кто знает, чем занимается эта общественная организация. Она весьма слабо представлена в общественной жизни республики. Зато имеет специальный консультативный статус ООН. Видимо поэтому, основная ее деятельность сосредоточена в наполнении своего сайта и озвучивании мнений от малоизвестных экспертов, которые неизменно заявляют о своем недовольстве политикой Россией в самых разных сферах.

Еще одним делегатом стал Платон ШАМАЕВ, московский адвокат, малоизвестный персонаж широким кругам якутян. К слову сказать, родной сын известного политика Ивана Ивановича ШАМАЕВА.

Отметим, что Платон Иванович и ранее бывал в международной организации в компании со спикером Ил Тумэна Александром ЖИРКОВЫМ.

Третьим делегатом стала общественница Вилюяна НИКИТИНА, председатель общественного движения «Ийэ тыл кэскилэ».

Некоторые вопросы, поднятые делегатами, весьма актуальны для общества и республики. Часть делегатов, несомненно, действовали с благими намерениями. Да и сбор средств на дорогу для Вилюяны Никитиной собирали общественники, в том числе оказали пожертвования три депутата Ил Тумэна. Информационную поддержку миссии Никитиной и Шамаева оказал сайт Ил Тумэна. О чем же умолчал сайт парламента республики?

Вопросы о правах коренных народов — тема щепетильная, набирающая актуальность во всем мире. Поэтому даже дипломаты со стажем, перед тем, как затрагивать данную тему, дискутируют, общаются и советуются. Они осторожны в высказываниях, потому что любое необдуманное высказывание с высокой трибуны может привести к конфликту, как внутреннему, так и международному.

Судя по публикациям в федеральных СМИ и заявлением общественной организации «Якутия – наше мнение», которая и организовала поездку, ранее один из спикеров в выражениях не стеснялся и делал кардинальные заявления, как в выступлениях, так и в письменных обращениях в международную организацию.

Вот какой комментарий по поводу одного своего выступления сделал Степан Петров для СМИ:

— Я, Степан Петров, руководитель Общественной организации «Якутия – Наше Мнение» представил на 16-ой сессии Комитета экспертов ООН по государственному управлению Обращение по теме «Проблемы эффективности реализации Целей устойчивого развития в постсоветских странах, связанные с нарушениями принципов эффективного управления».

В нем отражены основные причины нарушения экономических и юридических прав граждан России, а также предложены рекомендации по их устранению. Также я призвал ООН и страны-участницы усилить давление на Россию с целью принуждения к соблюдению прав.

Вся риторика якутских спикеров не может быть тут приведена, так как эти высказывания им могут навредить в ближайшее время. Законопроект об ответственности за соблюдение санкций против РФ (рассматривается во втором чтении) предусматривает наказание для граждан РФ, которые способствуют введению санкций против России, в виде лишения свободы до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей. При этом за способствование введения санкций предлагается ввести наказание в виде лишения свободы до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

Между тем, в обществе могли сформироваться противоречивые мнения по итогам работы информаторов от Якутии на международных мероприятиях.

В международной политике США и Западу только на руку подобные выступления от жителей Сибири и Дальнего Востока. Санкции против России все множатся, а тут россияне сами их выпрашивают против своей страны.

Степан Петров на своем сайте открыто предлагает услуги по представлению ваших интересов и продвижению дел на международном уровне. Услуга платная. Стоимость первоначальных действий – от 10 000 долларов США. На своем сайте он рекламирует защиту ваших прав в Штаб-квартире и органах ООН в г. Нью-Йорк (США), г. Женеве (Швейцария), г. Вене (Австрия) и т.п.

Получается, за 10 тысяч баксов «Якутия – наше мнение» может организовать трибуну в международных организациях. По идее, это хороший лифт. Но с учетом сложившейся риторики этой организации, вряд ли стоит поднимать актуальные проблемы республики наряду с заявлениями с просьбами усиления санкций против России.

Общество и власти республики делают вид, что такой общественной организации как «Якутия – наше мнение» не существует, и никак не выражают свое к ней отношение. Почти все время существования ее попросту игнорировали. Однако последние события, когда отдельные якутские делегаты своими выступлениями или письменными докладами на международной арене наносят вред всей стране, вынуждают обратить внимание на этих деятелей.

Что это – простота или корысть? Для общественных деятелей сам факт выступления в ООН, надо полагать, украшает биографию и является броской строкой в резюме. Но в данной ситуации надо бы руководствоваться не сиюминутными интересами, а смотреть хотя бы на два шага вперед.

Удивляет, почему без широкого обсуждения этих проблем на региональном и федеральном уровне, без попыток решить ситуацию внутри страны или республики, отдельные личности выступают в международных организациях от имени всех якутян? А народ даже не в курсе. Ведь на международный уровень стоит выходить, исчерпав ресурсы внутри страны. И своими выступлениями в столь сложное время такие спикеры создают благоприятную среду для агрессивной политики Запада в отношении России. А действия делегатов, прибегающих к услугам таких общественников и разъезжающих с ними по заграницам, можно трактовать, мягко говоря, как неразборчивость. Как бы все это не обернулось обвинениями…

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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