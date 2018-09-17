Якутяне продолжают «по доброте душевной» прописывать у себя нелегалов

Участковые Якутии обнаружили новые факты фиктивной постановки на учет в Нерюнгринском и Мегино-Кангаласском районах.

Полицейскими была установлена 25-летняя уроженка Новосибирской области, которая прописала троих граждан Узбекистана без намерения их пребывания в своей квартире в г.Нерюнгри по ул. Пионерная.

Подобный случай произошел в Мегино-Кангаласском районе. Во время обхода был установлен 39-летний местный житель, который фиктивно поставил на учет шесть иностранных граждан.

С его слов он решил помочь своим коллегам из стран ближнего зарубежья и «по доброте душевной» зарегистрировал их у себя в частном доме.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок до 3-х лет.